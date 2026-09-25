Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг Ирана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "На полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждена актуальная региональная и международная проблематика с упором на развитие обстановки вокруг Ирана. Подчёркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает МИД РФ, было уделено внимание реализации двусторонних договорённостей, достигнутых по итогам встречи президентов в Бишкеке 1 сентября 2026 года.

Министры сверили график предстоящих российско-иранских контактов на различных уровнях.