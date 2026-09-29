Польша закупает системы для быстрого возведения оборонной инфраструктуры на границе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Польша заключила дополнительный контракт на поставку из США машин UBM (Ultimate Building Machine), сообщило польское Минобороны.

"2-я региональная логистическая база (расположена в Варшаве - ИФ) заключила очередной контракт на закупку мобильных строительных машин (UBM) - устройств, позволяющих производить стальные конструкционные элементы непосредственно на строительной площадке. Технология UBM предоставляет Вооруженным силам большую гибкость и независимость в развитии инфраструктуры. Конструкции можно быстро возводить непосредственно на строительной площадке, без необходимости транспортировки готовых элементов", - говорится в сообщении.

Ранее на вооружение Войска Польского было поставлено две таких машины.

Закупка машин UBM осуществляется в рамках Национальной программы сдерживания и обороны Tarcza Wschod ("Восточный щит"). Их используют для строительства заграждений, возведения инфраструктуры военных комплексов. Также при необходимости UBM могут задействовать для быстрого строительства убежищ для беженцев, полевых медицинских пунктов или пунктов питания.

Проект Tarcza Wschod ("Восточный щит") предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивается более чем в 10 млрд злотых (около $3 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.