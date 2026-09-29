Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Путин поддержал закупки зерна в госфонд, Хегсет подписал директиву о защите выборов в Конгресс, режим ЧС в Переславль-Залесском округе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин на встрече с лидерами российских партий поддержал закупки зерна в государственный интервенционный фонд, дал соответствующее поручение правительству.

- Аббас Аракчи подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и надеются получить ответ США на выдвинутые предложения во вторник.

- Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении режима ЧС в связи с пожаром на предприятии по производству пиротехники в Переславль-Залесском округе. Жертвами пожара стали 14 человек.

- Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге. По предварительным данным, люди не пострадали. Превентивно эвакуировали более 50 человек.

- Глава Пентагона Пит Хегсет подписал директиву о защите предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США от иностранных угроз.

- Тегеран рассмотрит предложение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад.

- Два человека погибли, 40 были спасены после опрокидывания лодки у побережья Пуэрто-Рико. Всего на борту находились около 60 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.