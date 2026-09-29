Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, давление на рынок акций оказывал рост цен на нефть и доходности гособлигаций.

Цены на нефть подскочили в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он отверг предложенный Тегераном план деэскалации. К вечеру котировки нефти растеряли часть подъема после сообщений, что посредники в урегулировании американо-иранского конфликта намерены активизировать усилия, направленные на организацию нового раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном на следующей неделе.

Подорожание энергоресурсов подогрело опасения по поводу ускорения инфляции и ожидания повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что способствовало росту доходности 10-летних казначейских бумаг США до нового 19-летнего максимума.

Цены на нефть сейчас являются доминирующим фактором на рынках, отметил аналитик Jefferies Мохит Кумар. "Они влияют на процентные ставки, которые, в свою очередь, выступают ключевым драйвером для всех классов активов", - пояснил эксперт.

"На рынке преобладает мнение, что доходность гособлигаций будет оставаться высокой в течение длительного времени, и это оказывает давление на рынок акций", - сказал старший вице-президент Wealthspire Advisors Оливер Пурше.

Рынок оценивает в 70,3% вероятность того, что американский ЦБ поднимет базовую ставку на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Неделю назад такая вероятность оценивалась в 57,6%.

Внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на статданные США. В среду будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах американцев, включающий индексы PCE и Core PCE, на которые Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции. В пятницу выйдут данные о безработице в США за сентябрь.

Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стал авиационный концерн Boeing Co., потерявший 6,9% капитализации на сообщениях, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отложит сертификацию самолета Boeing 737 MAX 10 до устранения недавно выявленной проблемы с его программным обеспечением.

Самые большие потери в составе S&P 500 понес поставщик работающих на твердооксидных топливных элементах энергетических установок Bloom Energy (-9%).

Бумаги DoorDash подешевели на 7,7%, Qualcomm Inc. - на 7,2%, Carvana Co. - на 7,1%, Intel Corp. - на 5,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 4,8%, Regeneron Pharmaceuticals и Coherent Corp. - на 4,5%, Salesforce Inc. - на 2,9%, International Business Machines - на 2,2%, Goldman Sachs Group - на 2,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,9%, Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. - на 1,4%.

Рыночная стоимость Tesla уменьшилась на 3,9% после того, как аналитики J.P.Morgan понизили ценовой ориентир для акций производителя электромобилей, отметив слабость его поставок в третьем квартале.

Тем временем цена акций Nvidia Corp. выросла на 1,7%. Компания объявила о расширении программы выкупа акций на $150 млрд - до $235 млрд.

Позитивную динамику продемонстрировали котировки бумаг Palo Alto Networks (+4,6%), Paramount Skydance Corp. (+3,2%), CrowdStrike Holdings (+2,8%), Everpure Inc. (+2,7%), Viatris Inc. (+2,5%), Intuitive Surgical (+2,4%), Procter & Gamble Co. (+1,9%), Nike Inc. (+1,8%), Sherwin-Williams Co. (+1,1%) и Chevron Corp. (+0,9%).

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,67% - до 51481,51 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,77% - до 7683,69 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,92% и закрылся на отметке 26820,38 пункта.