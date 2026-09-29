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Лула да Силва опережает Болсонару в опросе перед выборами президента Бразилии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Отрыв действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы от его основного соперника, сенатора Флавиу Болсонару в президентской гонке на данный момент составил бы около трех процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса AtlasIntel, проведенного по заказу агентства Bloomberg.

Опрос проводился 23-28 сентября, в нем участвовали более 5 тыс. человек.

Согласно данным исследования, в первом туре выборов за Лулу да Силву готовы проголосовать 45,3% опрошенных, а за Болсонару - 42,2%. Таким образом, поддержка обоих кандидатов снизилась на 0,5% и 1,2% соответственно по сравнению с прошлой неделей.

В то же время опубликованный в понедельник опрос Quaest показал, что в первом туре за Лулу да Силву готовы проголосовать 39% опрошенных, а за Болсонару - 34%.

В случае, если кандидаты примут участие во втором туре президентской гонки, то наибольшее число голосов получит Болсонару, а отрыв от действующего президента будет минимален: за сенатора проголосуют 47,7% респондентов, за Лулу да Силву - 47,6%.

Первый тур президентских выборов в Бразилии намечен на 4 октября. В случае, если ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов, 25 октября состоится второй тур.

Лула да Силва является членом левоцентристской Партии трудящихся. Он пообещал, что в случае победы положит конец проблемам, стоящим перед страной, в частности, будет инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов.

Болсонару - сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и член правой Либеральной партии. Он обвиняет Лулу да Силву в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва Флавиу Болсонару
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