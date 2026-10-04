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В Иране заявили, что сохранили все возможности для производства баллистических ракет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Иран сохранил все для производства баллистических ракет и других вооружений, заявил советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Балали, передает телеканал Al Jazeera.

"Цепочка поставок для производства вооружений и ракет в Иране остается полностью нетронутой", - сказал он в беседе с представителями государственных СМИ.

Он отметил, что у Ирана нет никаких проблем ни в одной из сфер, необходимых для оборонного производства, и добавил, что все компоненты для выпуска ракет производятся внутри страны и даже могут поставляться на экспорт.

"Мы можем продолжать борьбу столько, сколько потребуется", - подчеркнул иранский генерал.

Он указал, что в вопросах внедрения инноваций при разработке ракет Иран опирается на собственные возможности и четкое понимание оперативных требований. По словам генерала, страна достигла такого уровня развития в этой области, что больше не нуждается в иностранной помощи.

"Поскольку мы сами выступаем и разработчиками, и производителями этих систем, а также понимаем оперативные требования, мы постоянно работаем над внедрением инноваций", - заявил он.

Хроника 28 февраля – 04 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Али Балали
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