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Корабль Crew Dragon с миссией Crew-12 покинет МКС не ранее 7 октября

Корабль Crew Dragon с миссией Crew-12 покинет МКС не ранее 7 октября
МКС на фоне луны
Фото: Yunus Turkyilmaz/Anadolu via Getty Image

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-12 покинет Международную космическую станцию (МКС) не ранее 7 октября, сообщило NASA.

Ранее расстыковка корабля с МКС планировалась 5 октября. Однако из-за погодных условий в районе приводнения спускаемой капсулы корабля в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии NASA приняло решение отложить ее на два дня. В случае расстыковки в предстоящую среду приводнение ожидается 8 октября, указали в американском космическом ведомстве.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые находятся на МКС уже более 7,5 месяцев.

По сообщению NASA, американский астронавт Джессика Меир в воскресенье в ходе официальной церемонии на борту МКС передаст командование орбитальной лабораторией российскому космонавту Петру Дуброву.

В пятницу на МКС прибыла сменная миссия Crew-13, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

В настоящее на борту орбитальной лаборатории находится в общей сложности 11 человек. Помимо участников миссий Crew-12 и Crew-13 там работают члены экипажа корабля "Союз МС-29" - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Crew Dragon NASA SpaceX Анна Кикина МКС Роскосмос
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