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Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись у побережья Норвегии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Три крупных судна столкнулись у побережья Норвегии в фьорде недалеко от прибрежного города Олесунд, сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

"Сигнал тревоги был отправлен в 1:37 ночи по местному времени, и в этом районе были проведены масштабные спасательные операции", - говорится в сообщении.

"Столкнулись два грузовых судна и один нефтяной танкер", - сказал операционный менеджер Рагнвальд Расмуссен из полицейского округа Мёре-ог-Ромсдал.

Суда прибыли с Фарерских островов, Нидерландов и Норвегии. Самое большое из них длиной 147 метров. Спасатели и команды судов пришвартовали два судна к причалу, третье находится в фьорде. Причина столкновения неизвестна.

Все суда получили повреждения, вода протекла в один из них. Пострадавших не было, эвакуация не потребовалась. Экологический ущерб не зафиксирован, отмечает NRK.

"Были проведены проверки на уровень алкоголя в крови у членов экипажей, и мы начали допрашивать людей, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего", - сообщил Расмкуссен.

Норвегия
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Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись у побережья Норвегии

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