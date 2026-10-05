Санчес назначил досрочные выборы в Испании на 29 ноября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября, сообщает в понедельник агентство EFE.

"Пришло время испанскому народу решить, какое будущее он хочет для себя и для своей страны", - приводит его слова The Guardian.

Санчес отметил необходимость получения "более широкого прогрессивного парламентского большинства", которое бы позволило "преодолевать сопротивление элит" и продолжать курс на реформы.