Санчес назначил досрочные выборы в Испании на 29 ноября
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября, сообщает в понедельник агентство EFE.
"Пришло время испанскому народу решить, какое будущее он хочет для себя и для своей страны", - приводит его слова The Guardian.
Санчес отметил необходимость получения "более широкого прогрессивного парламентского большинства", которое бы позволило "преодолевать сопротивление элит" и продолжать курс на реформы.