В концессионном управлении "Электросетями Армении" заинтересованы 5 компаний

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Концессионным управлением компанией "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну, заинтересовалось несколько международных энергетических корпораций, заявил армянскому изданию Factor временный управляющий ЭСА Романос Петросян.

"На данный момент есть готовность и заинтересованность со стороны международных энергетических компаний. Более пяти стратегических энергетических корпораций заинтересованы в получении концессионного управления компанией "Электрические сети Армении". Они готовы к переговорам с правительством Армении", - сказал он.

По его словам, сейчас информация носит конфиденциальный характер, в скором времени будут обнародованы подробности.

В соответствии с проектом решения правительства Армении о признании 100% акций ЭСА объектом преобладающего общественного интереса, 1 мая 2027 года установлено предельным сроком начала процесса отчуждения, а 1 октября 2027 года - предельным сроком завершения этого процесса.

Петросян подчеркнул, что признание ЭСА объектом преобладающего общественного интереса не означает завершения процесса национализации.

"Это решение означает кульминацию всего процесса, после чего предстоит пройти ряд обязательных технических и институциональных процедур. После того, как (...) 100% ее акций будут оформлены как государственная собственность, возникнут необходимые правовые основания для передачи управления компанией международным энергетическим корпорациям", - сказал временный управляющий ЭСА.

17 июня Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ходатайство правительства Армении о национализации ЭСА.

В январе трибунал полностью отклонил ходатайство главы группы компаний "Ташир" Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации ЭСА. Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

В марте Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны принятые ранее парламентом поправки, позволяющие провести национализацию ЭСА.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. В октябре обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения". На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,3% голосов, став второй после партии Пашиняна политической силой, представленной в новом парламенте.