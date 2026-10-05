Поиск

В концессионном управлении "Электросетями Армении" заинтересованы 5 компаний

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Концессионным управлением компанией "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну, заинтересовалось несколько международных энергетических корпораций, заявил армянскому изданию Factor временный управляющий ЭСА Романос Петросян.

В мире"Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управление"Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управлениеЧитать подробнее

"На данный момент есть готовность и заинтересованность со стороны международных энергетических компаний. Более пяти стратегических энергетических корпораций заинтересованы в получении концессионного управления компанией "Электрические сети Армении". Они готовы к переговорам с правительством Армении", - сказал он.

По его словам, сейчас информация носит конфиденциальный характер, в скором времени будут обнародованы подробности.

В соответствии с проектом решения правительства Армении о признании 100% акций ЭСА объектом преобладающего общественного интереса, 1 мая 2027 года установлено предельным сроком начала процесса отчуждения, а 1 октября 2027 года - предельным сроком завершения этого процесса.

Петросян подчеркнул, что признание ЭСА объектом преобладающего общественного интереса не означает завершения процесса национализации.

"Это решение означает кульминацию всего процесса, после чего предстоит пройти ряд обязательных технических и институциональных процедур. После того, как (...) 100% ее акций будут оформлены как государственная собственность, возникнут необходимые правовые основания для передачи управления компанией международным энергетическим корпорациям", - сказал временный управляющий ЭСА.

17 июня Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ходатайство правительства Армении о национализации ЭСА.

В январе трибунал полностью отклонил ходатайство главы группы компаний "Ташир" Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации ЭСА. Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

В марте Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны принятые ранее парламентом поправки, позволяющие провести национализацию ЭСА.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. В октябре обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения". На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,3% голосов, став второй после партии Пашиняна политической силой, представленной в новом парламенте.

Армения Сильная Армения ЭСА Романос Петросян Электросети Армении Самвел Карапетян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер Йемена объявил о старте операции по освобождению столицы страны от хуситов

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

 Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

 Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС

"Росатом" сообщил МАГАТЭ о необходимости проведения работ на Запорожской ТЭС

 "Росатом" сообщил МАГАТЭ о необходимости проведения работ на Запорожской ТЭС

Трамп назначит спецпосланника по Белоруссии Коула спецпредставителем по делам заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 октября

Нетаньяху распорядился провести проверку безопасности при иностранных авиаперевозках в Израиль

КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км

 КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км

Судно перевернулось в Южной Корее, два человека числятся пропавшими без вести

 Судно перевернулось в Южной Корее, два человека числятся пропавшими без вести

Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии

 Болсонару и Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов