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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику
Американский ученый Карл Дейссерот
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2026 году стали американский ученый Карл Дейссерот и ученые из ФРГ Петер Хегеман и Георг Нагель объявили в понедельник в нобелевском комитете. Они удостоились этой награды "за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

Подробнее об исследованиях говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Оптогенетика позволяет показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в мозге. Это метод исследования нервных клеток при помощи опсинов – светочувствительных белков, которые встраиваются в мембрану клетки. Помимо того, что опсины имеются у многих животных в сетчатке глаз, и даже у водорослей, их стало возможно внедрить в мембраны с помощью генной инженерии. Чтобы активировать нейроны, используется оптическая аппаратура, в частности лазеры и оптоволокно.

Петер Хегеман и Георг Нагель открыли белок каналородопсин в одноклеточной водоросли. Каналородопсины в природе служат своего рода глазами одноклеточным водорослям и обеспечивают микроорганизмам способность передвигаться в направлении источника света. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Как отмечается в пресс-релизе, так лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи. Премию присудили за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

Лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета также могут приглашать для консультаций специалистов.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя". Завтра, 6 октября, станет известен лауреат в области физики, 7 октября – химии. Лауреата в области литературы объявят 8 октября. Обладателя премии мира назовут в Осло 9 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 12 октября.

В 2026 году Нобелевская премия отмечает 125-летие, и в юбилейный год Нобелевский фонд увеличил размер призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн).

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря. В этот день в 1896 году скончался шведский предприниматель и изобретатель, основатель премии Альфред Нобель.

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