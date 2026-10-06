Нобелевскую премию по физике присудили за открытие космических нейтрино

Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал Фрэнсис Хальцен, объявили во вторник в Нобелевском комитете. Премия присуждена "за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино".

Подробнее о работе ученого можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Фрэнсис Хальцен предложил использовать лед на Южном полюсе для обнаружения нейтрино из глубокого космоса. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube, представляющей собой блок льда объемом свыше кубического километра, расположенного под станцией Амундсена-Скотта. Внутри этого блока на глубине до 2,5 км находятся высокочувствительные фотоэлементы, регистрирующие голубые вспышки света. С помощью IceCube исследователи могут улавливать нейтрино, образующиеся в результате процессов с чрезвычайно высокой энергией в далекой Вселенной.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Вчера, 5 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награды удостоены американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель с формулировкой "за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

В среду, 7 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

В 2026 году Нобелевской премии исполняется 125 лет, и к юбилею Нобелевский фонд приурочил увеличение призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн). Если лауреатами станут несколько человек, то сумма делится поровну между ними, но одну премию нельзя разделить более чем между тремя победителями. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.