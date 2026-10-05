ЕК выделила Молдавии 157 млн евро на поддержку экономического роста и реформы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) решила выделить Молдавии очередной транш финансирования в размере 157 млн евро в рамках ранее утвержденного плана экономического роста для страны на 2025-2027 годы с общим бюджетом 1,9 млрд евро, сообщила ЕК.

"Это третий транш в рамках плана экономического роста Республики Молдова. Решение принято после положительной оценки, согласно которой Молдова успешно реализовала 18 реформ, связанных с планом роста, охватывающих все семь областей плана: развитие частного сектора, экономическая устойчивость, экономическое управление, социальная сплоченность и рынки труда, энергетика, зеленый переход и надлежащее управление", - говорится в сообщении ЕК.

Решение принято в понедельник на 10 заседании совета ассоциации ЕС-Молдавия.

С учетом нового финансирования, общая сумма поддержки экономических реформ в Молдавии со стороны ЕС составит 661 млн евро.

В мае 2025 года Кишинев подписал с ЕС соглашение о реализации программы реформ и роста для Молдавии в 2025-2027 годах. Основной объем финансирования - 1,5 млрд евро. Он представляет собой долгосрочные льготные кредиты (срок погашения - до 40 лет, включая льготный период до 10 лет). Еще 385 млн евро - гранты.

Как сообщалось, в июле правительство Молдавии запросило у ЕК финансирование на 157 млн евро в связи с реализацией в первом полугодии текущего года 18 из 20 мер, предусмотренных программой реформ для обеспечения экономического роста на 2025-2027 годы. Для предоставления очередного транша результаты реформ должны быть утверждены Еврокомиссией.

Правительство отчиталось, что проведенные в первом полугодии реформы были направлены на укрепление энергетической безопасности, цифровизацию госуслуг, борьбу с коррупцией, охрану окружающей среды, поддержку деловой среды.

Молдавский кабмин сообщал также, что во второй половине 2026 года будет реализовано еще 40 реформ, что позволит привлечь дополнительное финансирование в размере 380,8 млн евро. На 2027 год запланировано 67 реформ с общей суммой финансирования 593,4 млн евро.

В 2025 году объем выделенных в рамках плана средств составил 289 млн евро.