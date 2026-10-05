Каллас не считает приднестровский конфликт препятствием для интеграции Молдавии в ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что неурегулированный приднестровский конфликт не является препятствием для интеграции Молдавии в Евросоюз.

Говоря о ситуации в Приднестровском регионе, Каллас отметила, что "ситуация остается хрупкой, так как экономическая модель в регионе нежизнеспособна". "Именно поэтому особо важны действия в плане реинтеграции Республики Молдова (...) В то же время Приднестровье (в отсутствии урегулирования конфликта - ИФ) не станет препятствием в процессе евроинтеграции Молдовы", - сказала она после заседания Совета ассоциации Молдавия-ЕС.

"Наши отношения сейчас тесны как никогда. Молдова стала первой страной, которая подписала Партнерство в области безопасности и обороны с Европейским союзом (21 мая 2024 года в Брюсселе - ИФ). Мы поддерживаем модернизацию сферы безопасности в Республике Молдова. В настоящее время пакет помощи для Молдовы на эти цели составляет 317 млн евро. Это второй в мире по величине пакет помощи в области обороны и безопасности", - сказала Каллас.

"ЕС и Молдавия сильнее вместе. Мы будем помогать Молдавии решениями и санкциями против тех, кто стремится дестабилизировать ситуацию", - заявила глава европейской дипломатии.