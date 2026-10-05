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Страховщики не подтвердили информацию о массовой вспышке Коксаки во Вьетнаме

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские страховщики не располагают информацией о массовом заражении вирусом Коксаки в Таиланде туристов из РФ, но отдельные подобные случаи могут иметь место, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным страхового комитета РСТ, подобные случаи обычно имеют сезонный характер, и на данный момент ничего необычного в ситуации не отмечается, говорится в сообщении.

Как отмечают в объединении, отдельные случаи заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха.

"РСТ продолжает уточнять информацию у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что российские туристы страдают от вызванной вирусом Коксаки инфекции на курорте Камрань во Вьетнаме. Среди симптомов - высокая температура, сыпь на коже и слизистой рта.

Как пишут вьетнамские СМИ, в этом году в стране отмечается более высокий уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями, чем годом ранее. Чаще всего заражаются дети до пяти лет, в основном в детских садах. Сезонный рост числа случаев заражения приходится на сентябрь-октябрь, когда дети после летних каникул возвращаются в дошкольные и учебные учреждения.

Вьетнам РСТ
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