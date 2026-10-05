Роспотребнадзор запросил Минздрав Вьетнама о ситуации с вирусом Коксаки в стране

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России в связи с появлением в российских СМИ информации о случаях заражения вирусом Коксаки в одном из отелей Камрани, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

В ведомстве отмечают, что аналогичный официальный запрос о предоставлении информации был направлен в Ассоциацию туроператоров России.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одном из отелей курорта Камрань во Вьетнаме произошла вспышка энтеровирусной инфекции, возбудителем которой стал вирус Коксаки. Среди симптомов - высокая температура до 40 градусов, сыпь на коже, стоматит.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что страховые компании не заметили роста числа обращений россиян по поводу Коксаки, ситуация находится в пределах традиционных для осеннего сезона показателей.

В Роспотребнадзоре рекомендуют для профилактики энтеровирусных инфекций тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, не глотать воду из бассейнов во время купания и не купаться в бассейнах с сомнительными условиями гигиены, хорошо мыть овощи и фрукты.