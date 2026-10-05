Проверка в Минобороны Казахстана выявила недостатки при проведении учений на Каспии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана выявила существенные недостатки при подготовке и планировании учений, во время которых на Каспии погибли 14 военнослужащих, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель комиссии, заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева доложила об итогах комплексной проверки состояния дел в Минобороны.

"При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе совещания было отмечено, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

"Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства", - говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что уже приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность. Этот вопрос находится на личном контроле президента.

"По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Минобороны", - отмечается в сообщении.

По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования.

В ходе проверки также выявлены недостатки в сфере воинской дисциплины и профилактической работы. Установлены отдельные факты неуставных отношений и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела.

Особое внимание в ходе проверки уделяется соблюдению требований безопасности, условиям прохождения воинской службы, организации тылового обеспечения и воспитательной работе с личным составом.

Токаев поручил комиссии совместно с новым руководством Минобороны выработать конкретные предложения по устранению выявленных недостатков.

Результаты проверки должны быть учтены при подготовке Плана реформы Вооруженных сил.

Президент обратил особое внимание на необходимость формирования армии нового образца, способной эффективно отвечать на современные вызовы и угрозы. Модернизация должна сопровождаться укреплением воинской дисциплины, повышением уровня безопасности военнослужащих и созданием надлежащих условий прохождения службы. Токаев также отметил, что комплексная проверка должна проводиться объективно и не отражаться на боеготовности армии. Отдельно президент подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения в Вооруженных силах конституционного принципа "Закон и Порядок". Работа комиссии продолжается.

Как сообщалось, 24 сентября во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Ранее МВД сообщило о задержании пяти должностных лиц системы Минобороны и Вооруженных сил, в том числе начальника штаба - первого заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами, двух командиров воинских частей, командира роты морской пехоты и командира катера.

25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.