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Бывший главком ВМС Казахстана задержан после гибели 14 военнослужащих на Каспии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане после гибели военнослужащих во время учений на Каспии задержан бывший главнокомандующий Военно-морскими силами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД.

"Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший главнокомандующий Военно-морскими силами", - заявили в пресс-службе.

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По данным МВД, с санкции суда он арестован. Досудебное расследование продолжается.

В конце прошлой недели в Казахстане последовал ряд отставок: президент Касым-Жомарт Токаев освободил Каныша Абубакирова от должности первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Кроме того, от должности замминистра обороны был освобожден Алмаз Джумакеев, а от должности главнокомандующего Военно-морскими силами ВС - Канат Ниязбеков. В конце сентября от должности министра обороны был освобожден Даурен Косанов.

Отставки последовали за трагедией, произошедшей 24 сентября в Мангистауской области. Тогда во время учений "Хазар Корганы - 2026" в акватории Каспия при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли. Пять должностных лиц системы Минобороны в связи с этим были задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения, повлекшем тяжкие последствия. В числе задержанных оказались начальник штаба - первый заместитель главкома ВМС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.

Казахстан Каспийское море Канат Ниязбеков
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