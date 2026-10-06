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Рынки акций Европы в понедельник закрылись в плюсе, кроме Франции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, исключением стал французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,36% - до 633,62 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,3%, германский DAX - 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 1,1%. Французский CAC 40 потерял 0,8%.

Участники рынка оценивали политическую обстановку в Европе, статданные и новости компаний.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября. Санчес отметил необходимость получения "более широкого прогрессивного парламентского большинства", которое бы позволило "преодолевать сопротивление элит" и продолжать курс на реформы.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией во Франции, ожидая обострения политической напряженности в стране перед президентскими выборами, запланированными на следующий год. Правительство закладывает меры бюджетной экономии в размере 54 млрд евро в проекте бюджета на 2027 год, при этом в школах по всей стране проходят протесты в связи с нехваткой финансирования.

"В ближайшие шесть-девять месяцев Европу ждет множество политических перемен. Это может существенно затруднить сокращение бюджетных дефицитов", - отметила директор по исследованиям брокера XTB Кэтлин Брукс.

Доходность 10-летних французских гособлигаций в понедельник достигла максимума с июля 2002 года, тогда как евро в понедельник обновил минимум за 17 месяцев в паре с американским долларом.

"Ситуация на рынках облигаций, очевидно, сказывается на евро, но она также оказывает косвенное влияние на фондовый рынок, поскольку может отразиться на корпоративных прибылях", - сказала Брукс.

Как стало известно в понедельник, цены производителей в еврозоне в августе выросли на максимальные с февраля 2023 года 8,2% в годовом выражении после подъема на 5,8% в июле. В помесячном сравнении производственная инфляция ускорилась до 1,9%, максимума с марта, с 1,6% месяцем ранее.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) стран еврозоны в сентябре поднялся до максимальных с апреля 2023 года 53,1 пункта с 52 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным рассчитывающей индикатор S&P Global. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 и французского CAC 40 стал производитель электрооборудования Schneider Electric, потерявший 10% капитализации после сообщений, что он покупает американского разработчика программного обеспечения PTC Inc. за $22,6 млрд.

Те же сообщения оказали поддержку акциям других производителей ПО, включая Octave Intelligence, который нарастил рыночную стоимость на 8%, показав самый большой подъем в сводном индексе.

Бумаги Akzo Nobel подорожали на 1,8%. Нидерландская компания объявила, что продаст бизнес по производству декоративных красок в Юго-Восточной Азии японской Nippon Paint за 1,2 млрд евро.

Цена акций британской BT Group выросла на 1,4% на новостях, что телекоммуникационная компания приобрела конкурирующую PlatformX Communications и интернет-провайдера TalkTalk. BT Group оценила в 400 млн фунтов ($530 млн) воздействие сделки с учетом издержек и долгов на ее финансовые результаты.

Котировки германской Deutsche Telekom прибавили 1% после ее заявления, что она рассчитывает к 2030 году снизить косвенные затраты примерно на 2,5 млрд евро относительно 2023 года за счет ИИ и автоматизации.

Рыночная стоимость Air Liquide повысилась на 0,4%. Французский производитель промышленных газов утвердил программу обратного выкупа акций на 4 млрд евро в 2027-2028 годах.

Уверенный подъем в Stoxx 600 показали бумаги Genmab и Tenaris (+5,3% у обеих), Koninklijke Vopak (+4,7%), Banco Santander (+4,5%), Nemetschek (+4,3%), flatexDEGIRO (+4,2%), Unipol Gruppo и CTS Eventim (+4% у каждой).

На торгах в Лондоне в заметный плюс вышли горнодобывающие Anglo American (+2%), Rio Tinto (+1,8%) и Fresnillo (+1,7%).

Подорожали акции оборонных подрядчиков Hensoldt (на 4,1%), Rheinmetall (на 2,4%), Thales (на 1,8%) и Leonardo (на 1,9%), а также автопроизводителей Stellantis (на 2,6%), Renault (на 2,4%), Volkswagen (на 1,6%), Mercedes-Benz (на 1,2%) и Daimler Truck (на 1%).

В нефтяном секторе котировки TotalEnergies увеличились на 1,8%, Shell - на 1,1%, BP Plc - на 1%, Eni - на 0,9%, Equinor - на 0,3%.

В Париже в число лидеров снижения помимо Schneider Electric вошли Danone (-2,3%), Compagnie de Saint-Gobain (-1,5%), Sanofi (-1,2%) и Accor (-1,1%).

Бумаги французского производителя товаров люксового сегмента Hermes International подешевели на 1% после того, как аналитики Goldman Sachs и UBS Group ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "держать".

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