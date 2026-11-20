Рябков назвал неприемлемым для РФ даже "квазичленство" Украины в НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Нахождение неких формул, предполагающих квазичленство Украины в НАТО, совершенно неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу сказать, что нахождение даже формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере - это неприемлемый для нас вариант. Мы гарантии безопасности обсуждаем прежде всего в преломлении к обеспечению безопасности нашей собственной страны, и об этом ведем речь", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько было бы приемлемо для России представление Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 Вашингтонского договора.

По его словам, в том, что "касается Украины, то пусть они признают неотменимость нашего требования о недопустимости вхождения этого государства в НАТО".

"Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И не предвосхищая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вхождении Украины в НАТО. Еще раз, это совершенно неприемлемая опция", - добавил Рябков.