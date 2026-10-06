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Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум
Фото: AP/TASS

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, а Nasdaq Composite обновил рекордный максимум благодаря подъему котировок акций крупнейших технологических компаний.

Улучшению настроений на рынке способствовало снижение цен на нефть после сообщений, что экспорт энергоносителей из ближневосточного региона в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала военной операции США против Ирана.

"Календарь экономических данных не насыщен событиями, а до начала сезона отчетности остается около недели, так что инвесторы фокусируются на любых позитивных моментах и, безусловно, обращают внимание на снижение стоимости энергоресурсов", - отметил аналитик B. Riley Wealth Арт Хоган.

На следующей неделе американские компании начнут публиковать отчетность за третий квартал. Эксперты, прогноз которых приводит LSEG, полагают, что прибыли эмитентов, включенных в состав индекса S&P 500, в минувшем квартале выросли в среднем на 30% в годовом сравнении.

Позднее на этой неделе участники рынка будут оценивать протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), публикация которых запланирована на среду. В четверг ожидается выступление члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера на форуме в Стамбуле. Инвесторы ждут новых сигналов, которые помогут им скорректировать представление о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Вышедшие на прошлой неделе данные о состоянии рынка труда США оказались значительно слабее прогнозов аналитиков, что подтолкнуло трейдеров к пересмотру оценки вероятности увеличения базовой процентной ставки ФРС на заседании в октябре. Шанс ужесточения ДКП в этом месяце теперь оценивается в 21,6% против 70,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Среди представителей технологической "великолепной семерки" котировки Tesla в понедельник повысились на 2,2%, Nvidia Corp. - на 2,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Alphabet Inc. - на 0,9%. Бумаги Amazon.com Inc. подешевели на 0,1%, Apple Inc. - на 0,2%.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стал разработчик программного обеспечения PTC Inc., нарастивший капитализацию на 33,5% после сообщений, что французский производитель электрооборудования Schneider Electric покупает американскую компанию за $22,6 млрд.

Самое сильное падение в составе этого индекса продемонстрировала логистическая C.H. Robinson (-10,9%), сообщившая о намерении купить конкурента RXO Inc. за $5,8 млрд с учетом долга. Бумаги RXO подорожали на 22,5%.

Цена акций Cerebras Systems выросла на 9,1%. Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что разработчик чипов является "близким партнером" его компании и "глубоко вовлечен" в усилия, направленные на достижение прорыва в ускорении вычислений.

Рыночная стоимость Strategy Inc. увеличилась на 2,8%. Разработчик программного обеспечения сообщил, что по итогам третьего квартала зафиксировал нереализованную прибыль от операций с цифровыми активами в размере $21 млрд.

Позитивную динамику показали также бумаги Vylor (+9%), Illumina (+7,6%), Moderna Inc. (+7%), Western Digital (+6,3%), AppLovin (+5,1%), Nucor (+4,6%), Visa Inc. (+2,5%), UnitedHealth Group (+1,8%), Walt Disney Co. (+1,4%) и Coca-Cola Co. (+1%).

Заметные потери понесли Lennar (-6,7%), Chipotle Mexican Grill (-4,7%), Bristol Myers Squibb (-3,8%), Merck & Co. (-3,3%), Intel Corp. (-2,6%), Salesforce Inc. (-2,1%), Johnson & Johnson (-1,2%) и Goldman Sachs Group (-1%).

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,18% - до 51267,9 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,66% - до 7773,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,05% и закрылся на отметке 27477,31 пункта.

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