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Сеул прорабатывает дипломатический ответ Пхеньяну на инцидент с минами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул рассматривает различные дипломатические меры в ответ на сентябрьский инцидент с минами в демилитаризованной зоне, передает "Ренхап".

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Опираясь на окончательные результаты расследования, министерство рассматривает различные возможные действия и будет работать с Советом национальной безопасности над формулированием ответных мер правительства", - сказал Чо Хен.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) 5 октября представил выводы расследования, установившего, что мины, обнаруженные к югу от демаркационной линии, были северокорейскими. Речь идет о пластиковых противопехотных минах.

После этого в южнокорейском Министерстве объединения заявили, что продолжат искать мирные способы решения межкорейских вопросов и остаются привержены диалогу: "Мы продолжим работать над тем, чтобы разорвать порочный круг вражды и конфронтации и построить эффективный круг мира и процветания".

В ведомстве рассмотрят дальнейшие шаги совместно с разными министерствами, включая Минобороны.

Ранее Южная Корея потребовала от КНДР извинений и принятия мер в связи с недавним взрывом, как считают в Сеуле, северокорейских мин, произошедшим в демилитаризованной зоне. В результате инцидента 21 сентября пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Сестра северокорейского лидера, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян не причастен к произошедшему взрыву, и назвала обвинения Сеула "очередной провокацией".

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