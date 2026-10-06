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Израильские военные повысят уровень готовности перед годовщиной атаки ХАМАСа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о повышении готовности израильских военных в секторе Газа перед очередной годовщины нападения ХАМАСа 7 октября, пригрозив решительно ответить на любые провокации, пишет The Times of Israel.

"Если наши силы пострадают, то ХАМАС и население Газы станут теми, кто заплатит большую цену", - предупредил он.

Кац поручил военным в Газе повысить боеготовность и быть готовыми к любым возможным сценариям. При этом он отметил, что Израиль обладает "разведданными, свидетельствующими, что ХАМАС намерен попробовать атаковать наши силы в Газе в этот день".

7 октября 2023 года террористы ХАМАСа напали на Израиль, были убиты около 1200 человек, еще 251 был захвачен в заложники.

Газа ХАМАС Израиль Минобороны Исраэль Кац
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