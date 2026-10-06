Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Марко Рубио Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что вопрос вступления Украины в НАТО на данный момент не обсуждается.

"Прямо сейчас вопрос членства Украины в НАТО не стоит", - заявил он журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в Рейкьявике.

Рубио подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон сфокусирован на завершении военных действий между Россией и Украиной. Он отметил стремление США сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.