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Новую ЛЭП, соединяющую Молдавию с Румынией, назовут в честь Трампа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Новая высоковольтная ЛЭП, которая соединит Молдавию с Румынией, будет называться Trump liberty line, сообщило посольство США в Молдавии в соцсетях.

"Сделан важный шаг вперед для энергетического будущего Молдавии, когда министерство энергетики, компания Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США в Кишиневе дали старт рабочей группе по проекту ЛЭП Страшены-Гутинаш. Он поддержан инвестициями правительства США в размере $130 млн. Воздушная высоковольтная линия укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдавии, расширит возможности для американских компаний и технологий в различных секторах и углубит экономическое партнерство между США и Молдавией", - говорится в сообщении посольства.

Данный проект стоимостью $130 млн финансирует правительство США в качестве оказания безвозмездной помощи Молдавии. Строительство будут осуществлять американские компании.

Новая ЛЭП напряжением 400 кВ между Молдавией и Румынией будет иметь протяженность 190 км. Из них 70 км пройдут по территории Молдавии и 120 км - по территории Румынии. Это будет уже третья высоковольтная ЛЭП между двумя соседними странами, после проектов Вулканешты-Кишинев и Бельцы-Сучава.

Молдавия в пиковые часы потребления испытывает дефицит электроэнергии в объеме 400-450 МВт.ч, которые импортируются с Украины и из Румынии. В первом полугодии доля импортируемой электроэнергии из Румынии составила более 50% от общего потребленного объема.

Ожидается, что после завершения строительства новой ЛЭП Молдавия сможет получать электроэнергию с европейских рынков.

Как сообщалось ранее, парламент Молдавии объявил режим чрезвычайного положения в стране в области энергетики. Это решение вступило в силу 26 сентября сроком на 60 дней.

Молдавия США Румыния Moldelectrica
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