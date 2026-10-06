ЦАХАЛ подготовится на случай операции против сил Палестинской национальной администрации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац во вторник заявил, что перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) поставили задачу подготовиться к потенциальному конфликту с силами Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан.

"ЦАХАЛ готовится к сценарию, при котором силы ПНА и связанная с ней вооруженное крыло движения ФАТХ "Танзим" обращают оружие против поселенцев и ЦАХАЛ", - приводит The Times of Israel его слова.

Он отметил, что военным надо извлечь уроки из нападения движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года и принять во внимание возможность нового нападения на поселенцев и ЦАХАЛ. Однако, заверил министр, военная кампания окажется быстрой, будет включать в себя уничтожение или высылку высокопоставленных представителей враждебных властей, уничтожение арсеналов, масштабную эвакуацию гражданских лиц и разрушение неприятельской инфраструктуры в городах и лагерях беженцев. Кац отметил, что ЦАХАЛ будет действовать по модели, опробованной в секторе Газа и Ливане.

The Times of Israel отмечает, что министр обороны стал чаще делать подобные заявления в преддверии парламентских выборов 27 октября 2023 года. В сентябре Кац грозил "полномасштабной войной" против ПНА, если она готовит атаку, наподобие нападения ХАМАС на Израиль.

Издание поясняет, что часть израильского руководства давно критикует ПНА, однако в военных кругах считают председателя ПНА Махмуда Аббаса и ее силы безопасности важным союзником в борьбе с экстремизмом на Западном берегу реки Иордан.