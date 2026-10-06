Путин встретится с Пезешкианом 9 октября в Туркменистане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 9 октября в Туркменистане, они обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества.

На брифинге в преддверии визита президента России 8-9 октября помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что в рамках поездки в пятницу Путин будет участвовать, в частности, в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он отметил, что на больших международных мероприятиях проводятся двусторонние встречи.

"После завершения всех уже мероприятий 9 октября Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Недавно состоялась встреча в сентябре этих двух лидеров, сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, и вопросы двустороннего сотрудничества, и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе - это то, что будет обсуждаться", - сказал Ушаков журналистам.

Кроме того, глава российского государства проведет встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. "Это будет в первый день, до начала всех мероприятий, то есть 8 октября. Эта встреча будет проведена в формате тет-а-тет", - рассказал Ушаков.

Помощник президента не исключил и другие встречи "уже неформального характера" с лидерами стран СНГ: "Эти встречи могут быть и "на ногах", и за столом. Руководители будут договариваться о них по ходу работы двух саммитов".

Отвечая на вопрос журналистам, планируется ли встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Ушаков ответил отрицательно. "Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать, конечно", - сказал представитель Кремля.