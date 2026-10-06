Поиск

Визит Пашиняна в РФ к Путину пока не обсуждается, их встреча в Туркменистане не планируется

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках дипломатических контактов пока не обсуждается, двусторонняя встреча лидеров в Туркменистане также не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Хорошо известно, что Пашинян планирует поездку в Москву или в какой-то другой город для встречи с нашим президентом, но конкретные договорённости пока ещё не достигнуты. И, честно говоря, даже ещё не было дипломатических контактов на этот счёт", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективе визита Пашиняна в Москву.

Встреча "на полях" мероприятий в Туркменистане также не планируется, сообщил помощник президента. "Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать, конечно", - сказал Ушаков.

Юрий Ушаков РФ Владимир Путин Армения Никол Пашинян Туркменистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

 Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

 В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

 Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12133 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов