Визит Пашиняна в РФ к Путину пока не обсуждается, их встреча в Туркменистане не планируется

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках дипломатических контактов пока не обсуждается, двусторонняя встреча лидеров в Туркменистане также не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Хорошо известно, что Пашинян планирует поездку в Москву или в какой-то другой город для встречи с нашим президентом, но конкретные договорённости пока ещё не достигнуты. И, честно говоря, даже ещё не было дипломатических контактов на этот счёт", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективе визита Пашиняна в Москву.

Встреча "на полях" мероприятий в Туркменистане также не планируется, сообщил помощник президента. "Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать, конечно", - сказал Ушаков.