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Европарламент утвердил программу ускоренного финансирования оборонных инноваций

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник новую специализированную программу ускоренного финансирования оборонных инноваций AGILE.

Законопроект был принят 536 голосами "за" при 101 - "против" и 16 воздержавшихся. Теперь документ должен быть официально утвержден Советом ЕС. Программа начнет действовать в начале 2027 года.

"Программа AGILE поможет преобразовать инновационный потенциал Европы в практические возможности для наших вооруженных сил. Поддерживая малые и средние предприятия, а также стартапы в разработке передовых технологий, эта программа привнесет новые идеи в оборонную экосистему и укрепит способность Европы обеспечивать вооруженные силы необходимыми им решениями", - заявила председатель комитета ЕП по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

AGILE, как объясняют в Европарламенте, представляет собой оперативную и адресную поддержку прорывных инноваций в сфере оборонных технологий, делает акцент на малых и средних предприятиях, стартапах и быстрорастущих компаниях, а также является гибким дополнением к существующему инструментарию ЕС в сфере оборонной промышленности.

Программа призвана реагировать "на новые условия безопасности", при которых "критически важными являются быстрые и недорогие циклы внедрения оборонных инноваций". Это новый инструмент с бюджетом 115 млн евро, предназначенный "для предоставления быстрой, гибкой и адресной финансовой поддержки" малым и средним предприятиям, которые разрабатывают перспективные и прорывные оборонные технологии.

Речь идет о стимулировании инноваций посредством грантов, выдаваемых в ускоренном порядке, а также о доступе к испытаниям и сертификации. AGILE будет ориентирована на предприятия, работающие над перспективными и прорывными оборонными продуктами, в том числе над адаптацией гражданских технологий для нужд обороны, "чтобы помочь преодолеть разрыв между этапами разработки и внедрения".

Европарламент ЕС
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