США окажут помощь пострадавшей от землетрясения Панаме

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти США выделят ресурсы для оказания помощи Панаме, пострадавшей от мощного землетрясения, сообщил в субботу глава госдепа Марко Рубио.

"По просьбе правительства Панамы госдеп в ускоренном режиме собирает ресурсы и персонал для оказания помощи", - написал он в соцсети X.

Ранее Геологический институт при Университете Панамы скорректировал магнитуду землетрясения, зафиксированного в пятницу: теперь она составляет 7,5, тогда как изначально оценивалась в 7,2. Очаг подземных толчков находился на глубине 4 км. В последние часы по стране прокатилось более 40 афтершоков меньшей магнитуды.

Землетрясение повредило многие здания и вынудило тысячи людей выйти на улицы, однако масштабных разрушений и жертв удалось избежать.

Панамский канал и медный рудник Cobre Panama позже сообщили, что работают в штатном режиме, а международный аэропорт Токумен уже снял ограничения на полёты.

Ранее в 2026 году в Латинской Америке уже произошло несколько мощных землетрясений: серия землетрясений в Венесуэле в июне унесла жизни нескольких тысяч человек, а землетрясение в Колумбии в августе - более 300 человек.