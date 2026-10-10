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Трампа не впечатлил лауреат Нобелевской премии мира 2026 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не слышал о бывшем верховном комиссаре ООН по правам человека Нави Пиллай, которую в пятницу объявили лауреатом Нобелевской премии мира.

"Они отдали Нобелевскую премию мира человеку, о котором лично я никогда не слышал. В общем-то, о ней никто не слышал. Она - человек-загадка", - сказал он во время выступления на митинге в штате Нью-Йорк.

Трамп предположил, что заслуживает премию мира гораздо больше. "Если вы остановили одну войну, то вам дают Нобелевскую премию. А я остановил восемь войн", - сказал американский лидер.

Позже в ходе выступления он выразил мнение, что мог бы претендовать сразу на восемь премий мира - по одной за каждый конфликт, который, по подсчетам Трампа, он остановил.

"Они отдали премию либералу из ООН. Тем не менее, поздравляю ее. (...) Им следовало отдать эту премию мне и США", - добавил он, говоря о премии за 2026 год.

В заключение Трамп раскритиковал членов Нобелевского комитета в Осло, присуждающих Нобелевскую премию мира, назвав их "врагами цивилизации".

США Дональд Трамп
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