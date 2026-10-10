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Более 10 судов подверглись атакам в октябре в районе Ормузского пролива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе и прилегающих районах с начала октября было атаковано 11 торговых судов, следует из данных Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Атаки, в основном на танкеры, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом, как отмечает Военно-морской институт США, их осуществляли как Иран, так и Соединенные Штаты. Американские ВМС наносили удары по судам, которые, по утверждению Пентагона, нарушали блокаду или оказывали военное содействие Ирану.

По данным аналитической службы Lloyd's List Intelligence, несмотря на рост числа нападений на суда, продолжает увеличиваться интенсивность судоходства, а объемы экспорта сырой нефти с Ближнего Востока приближаются к довоенным показателям.

В период с 28 сентября по минувшую среду было зафиксировано в общей сложности 143 прохода судов, что на три больше, чем за предыдущую неделю. За этот период количество проходов судов в восточном направлении выросло на 7,1%, тогда как в западном - сократилось на 4,2%.

При этом эксперты Lloyd's List Intelligence указывают, что рост экспорта сырой нефти с Ближнего Востока обусловлен использованием "челночной" схемы: суда вывозят нефть из портов Персидского залива, следуют через Ормузский пролив (зачастую с выключенными системами автоматической идентификации), а затем осуществляют перевалку груза с борта на борт в Аравийском море.

Хроника 28 февраля – 10 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания (UKMTO) Ормузский пролив Иран США
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