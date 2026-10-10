Источники Bloomberg утверждают, что Ирану удалось сохранить ракетные заводы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ирану удалось сохранить свои заводы по производству баллистических ракет и ударных беспилотников, несмотря на бомбардировки США и Израиля, что позволяет ему пополнять свои арсеналы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные официальные лица.

По словам представителей западных стран, Иран по-прежнему располагает значительными запасами баллистических ракет и некоторых видов противокорабельных систем и обладает производственным потенциалом для быстрого наращивания арсенала ключевых видов вооружений.

В этой связи западные чиновников считают, что Исламская Республика сохраняет достаточный боевой потенциал для нанесения ответного удара в случае возобновления военной операции США и даже может в большей степени переключиться на методы асимметричной войны.

Агентство подчеркивает, что такая оценка иранского потенциала противоречит неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа и его команды о том, что восемь месяцев авиаударов практически уничтожили способность Ирана угрожать американским базам в регионе и союзникам США. Сохранение производственных возможностей повышает вероятность того, что Иран сможет восстановить свои ракетные войска, если Трамп выполнит свое обещание - озвученное в четверг в социальных сетях - не нападать на Иран до ноябрьских промежуточных выборов.

По оценкам Израиля, до войны Иран располагал примерно 2,5 тыс. баллистических ракет, однако точное количество оставшихся ракет неизвестно. Согласно данным западных разведывательных служб, полученным еще в июне, Иран сохранил около трех четвертей своего довоенного арсенала.

Как следует из анализа открытых данных, проведенного Bloomberg Economics, с момента начала конфликта 28 февраля Иран применил не менее 2 тыс. баллистических ракет и более 4 тыс. крылатых ракет "Шахед".