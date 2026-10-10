В Киргизии в коррупции обвинили экс-главу Минздрава и экс-замглавы Госкомитета нацбезопасности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Курванбек Авазов и бывший министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов обвиняются в получении взятки, сообщает в субботу пресс-служба Военной прокуратуры страны.

В ходе расследования установлены факты получения денег у субъектов предпринимательства и злоупотребления должностным положением.

Подозреваемые Авазов и Досмамбетов водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлена предполагаемая передача крупной суммы денег людям, которых авторы публикаций называют сотрудниками ГКНБ. Утверждается, что речь может идти о $150 тыс. за решение определенного вопроса.

Накануне Военная прокуратура сообщила о задержании бывших чиновников.

Авазов был назначен заместителем председателя ГКНБ (директором Антитеррористического центра) в декабре 2024 года. Первым зампредом стал в декабре 2025 года. Освобожден от должности в феврале 2026 года.

Досмамбетов до работы министром здравоохранения работал в ГКНБ - возглавлял Джалал-Абадское управление ГКНБ.