Поиск

В Киргизии в коррупции обвинили экс-главу Минздрава и экс-замглавы Госкомитета нацбезопасности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Курванбек Авазов и бывший министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов обвиняются в получении взятки, сообщает в субботу пресс-служба Военной прокуратуры страны.

В ходе расследования установлены факты получения денег у субъектов предпринимательства и злоупотребления должностным положением.

Подозреваемые Авазов и Досмамбетов водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлена предполагаемая передача крупной суммы денег людям, которых авторы публикаций называют сотрудниками ГКНБ. Утверждается, что речь может идти о $150 тыс. за решение определенного вопроса.

Накануне Военная прокуратура сообщила о задержании бывших чиновников.

Авазов был назначен заместителем председателя ГКНБ (директором Антитеррористического центра) в декабре 2024 года. Первым зампредом стал в декабре 2025 года. Освобожден от должности в феврале 2026 года.

Досмамбетов до работы министром здравоохранения работал в ГКНБ - возглавлял Джалал-Абадское управление ГКНБ.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дели задержан лидер "Народной партии тараканов" и двое его соратников

 В Дели задержан лидер "Народной партии тараканов" и двое его соратников

Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

 Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

Источники Bloomberg утверждают, что Ирану удалось сохранить ракетные заводы

Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог

 Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог

Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения

 Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения

Международный арбитражный суд признал незаконным расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви"

Ураган "Исайас" достиг побережья США

 Ураган "Исайас" достиг побережья США

Что случилось этой ночью: суббота, 10 октября

Трамп призвал ритейлеров в США снижать цены на горючее

 Трамп призвал ритейлеров в США снижать цены на горючее

OFAC по указанию Трампа выдало лицензию на поставки российского дизеля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3871 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12213 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов