Лихачев отметил, санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок урана гораздо более монополизирован и чувствителен в ценовом отношении, эффект от запрета его поставок из РФ был бы сильнее, чем санкции на поставки нефтепродуктов, сказал журналистам в субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Если мы говорим об отрицательном влиянии отсутствия поставок дизеля и нефтепродуктов или нефти из России в США, то представляете, какой был бы отрицательный эффект от такого запрета поставок урана - рынок, который гораздо более монополизирован и более чувствителен в ценовом отношении и имеет просто фундаментальное значение не только для экономики, но и для безопасности атомной промышленности", - заявил Лихачев.

"Поэтому, соотнося эти параметры, конечно, мы все настроены на дальнейшее развитие позитивного диалога", - добавил он.

В мае 2024 г. США ввели ограничения, а с 2028 г. запрет на импорт урана из РФ. В ответ в ноябре правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Запрет на импорт урана из РФ с мая 2026 г. также ввела Великобритания.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social.