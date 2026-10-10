Трамп констатировал, что Украине нужен новый президент

Дональд Трамп Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Украинцам нужно выбрать нового президента, который сможет завершить конфликт с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента", -сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп пояснил, что по его мнению, "Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку".

"По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделок", - добавил президент США, говоря об украинском урегулировании.

Трамп добавил, что у Владимира Зеленского было много шансов для урегулирования конфликта с РФ, однако он не стал ими пользоваться.

"У Зеленского было очень много возможностей для завершения этой войны. Но он не стал делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне.