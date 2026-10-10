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Трамп объявил о соглашении с РФ по топливу из-за игнорирования Украиной просьб об НПЗ

Трамп объявил о соглашении с РФ по топливу из-за игнорирования Украиной просьб об НПЗ
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил изданию Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Собеседник Axios заявил, что "Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские НПЗ, поскольку эти удары способствуют росту цен на бензин в США".

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"После того, как Украина проигнорировала многократные просьбы США остановить удары по российским НПЗ, Трамп решил двигаться вперед", - отмечает издание.

По словам собеседников Axios, на переговорах, которые провели накануне с Украиной американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, также звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа.

Трамп накануне заявил, что у него состоялся успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в беседе обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Документ OFAC временно разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Владимир Путин
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