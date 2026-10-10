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Трамп заявил, что тщетно просил Зеленского не бить по НПЗ в России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что безуспешно просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по НПЗ в России, чтобы не создавать дефицита дизтоплива в мире.

"Мы говорили ему: можете наносить любые удары в России, но не трогайте НПЗ, так как это станет проблемой для всего мира", - сказал он журналистам в субботу в Вашингтоне.

По словам Трампа, к этой просьбе Зеленский не прислушался. "Дело в том, что он хочет создавать проблемы с дизельным топливом для всего мира, для наших фермеров. Ведь Россия поставляет много дизтоплива странам мира".

"Мы просили его не бить по дизтопливу, других ограничений не было. И как он поступил? Он стал бить именно по дизельному топливу", - добавил президент США.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина
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