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Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -

- Запрет на экспорт из России дизельного топлива частично снят. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

- Трамп заявил, что тщетно просил Зеленского не бить по НПЗ в России. Он также сказал, что Зеленскому стоит провести выборы.

- Ураган "Исайас" в США оставил после себя масштабные разрушения. Два человека погибли из-за падения деревьев, один скончался от отравления угарным газом во Флориде, еще один - в результате ДТП в Алабаме.

- Удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде привел к гибели 12 человек. 309 человек получили ранения.

- КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе. Другой танкер попал под обстрел.

- "Зенит" обыграл "Краснодар" в гостевом матче и возглавил таблицу РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

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