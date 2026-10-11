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Папе римскому проведут операцию на легком

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV сообщил, что перенесет операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани.

"Друзья, в ходе недавнего медосмотра врачи обнаружили у меня локализированное узловое образование в легком. Его выявили на очень ранней стадии. Врачи считают необходимым провести хирургическое вмешательство Я последую их рекомендации", - приводит его слова Vatican News.

В Ватикане пояснили, что операцию планируют провести на следующей неделе в римской больнице "Джемелли".

Лев XIV Папа римский
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