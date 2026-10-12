Папу римского госпитализируют во вторник, он пробудет в больнице около недели

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV, которому предстоит перенести хирургическую операцию, пробудет в больнице "Джемелли" в столице Италии около недели, сообщает Vatican News со ссылкой на заявление директора пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Сама госпитализация запланирована на вторник, 13 сентября.

В итоге понтифик на этой неделе не примет участие во встрече в Зале Павла VI, посвящённой десятой годовщине публикации энциклики Amoris laetitia. А также не будет участвовать в мессе, запланированной на 14 октября, на площади Святого Петра. Вместо него мессу проведет кардинал Луис Антонио Тагле.

Как сообщалось, папа римский Лев XIV перенесет операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани.

"Друзья, в ходе недавнего медосмотра врачи обнаружили у меня локализированное узловое образование в легком. Его выявили на очень ранней стадии. Врачи считают необходимым провести хирургическое вмешательство. Я последую их рекомендации", - привел в воскресенье его слова Vatican News.