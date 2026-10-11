Вице-президент Ирана заявил, что ядерные технологии страны защищены от атак США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ядерные технологии Ирана защищены от внешнего вмешательства, их развитие невозможно остановить угрозами, давлением или атаками, заявил вице-президент Исламской Республики и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, передает агентство Tasnim.

Эслами отметил, что достижения Ирана в ядерной сфере - это национальное достояние, ставшее результатом круглосуточного самоотверженного труда иранских ученых. При этом он добавил, что риторика США в ООН свидетельствует об их "бессилии".

"Открытые угрозы официальных лиц США применить тактическое оружие против ядерных объектов Ирана, озвученные прямо с трибуны ООН, а также разговоры об уничтожении древней иранской цивилизации выдают бессилие перед лицом передовой нации, исторически являющейся колыбелью науки, знаний и технологий", - подчеркнул он.

Представители США неоднократно заявляли, что Вашингтон может нанести удары по ядерным объектам Ирана, если дипломатические усилия по ограничению его атомной программы не увенчаются успехом.