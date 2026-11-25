Волна арктического холода привела к рекордному отбору газа из хранилищ Европы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Волна арктического холода вывела отбор газа из хранилищ Европы на рекордный уровень, отмечают эксперты "Газпрома".

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 4 градуса Цельсия.

Как отмечают эксперты российской компании, по данным Gas Infrastructure Europe, 23 ноября отбор из европейских ПХГ стал исторически максимальным для этой даты: "Зафиксирован почти двукратный рост показателя по сравнению с предыдущими сутками. Заполненность ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, продолжает снижаться и находится уже на уровне 55%. 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений. Аналогичный суточный антирекорд установлен во Франции".

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 23 ноября снизились до 68,41%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 17,66 процентного пункта ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет. За последние семь дней в среднем нетто-отбор составил 275 млн куб. м в сутки, что на 14,7% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения природного газа, в том числе сжиженного (СПГ). Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года. Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по центральноевропейскому времени (CET).

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 21% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В ноябре 2025 года ее вклад был 20%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ноябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,9 млн тонн, что на 7% ниже, чем годом ранее.