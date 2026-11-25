В Иране сообщили о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер загорелся в среду в восточной части Ормузского пролива после того, как подорвался на мине, сообщает агентство ИСНА.

"Несколько часов назад танкер, отключивший идентификационную и навигационную систему, проигнорировал предупреждения и зашел в запрещенную зону (...), где попал на мину, в результате начался пожар", - говорится в сообщении.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана неоднократно предупреждал об опасности использования маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.