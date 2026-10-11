Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Саймон" продолжает приближаться к Мексике, сообщает в воскресенье Национальный центр ураганов.

По его данным, стихия бушует примерно в 100 км к востоку от города Мансанильо (штат Колима). Американские специалисты характеризуют ураган как "чрезвычайно опасный".

Латиноамериканские СМИ отмечают, что уже сейчас на тихоокеанском побережье Мексики ощущается приближение урагана: он провоцирует ливни, сильные порывы ветра. При этом пока есть вероятность того, что в итоге стихийное бедствие не достигнет суши.

Мексиканские метеорологии отмечают, что если "Саймон" все же доберется до Мексики, то в первую очередь могут пострадать штаты Халиско и Колима.

Мощность "Саймона" оценивается в четыре балла по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ураганы четвертой категории нередко приводят к катастрофичным последствиям. Скорость порывов ветра в зоне действия таких ураганов варьируется от 209 до 251 км/ч.