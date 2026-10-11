Поиск

Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Саймон" продолжает приближаться к Мексике, сообщает в воскресенье Национальный центр ураганов.

По его данным, стихия бушует примерно в 100 км к востоку от города Мансанильо (штат Колима). Американские специалисты характеризуют ураган как "чрезвычайно опасный".

Латиноамериканские СМИ отмечают, что уже сейчас на тихоокеанском побережье Мексики ощущается приближение урагана: он провоцирует ливни, сильные порывы ветра. При этом пока есть вероятность того, что в итоге стихийное бедствие не достигнет суши.

Мексиканские метеорологии отмечают, что если "Саймон" все же доберется до Мексики, то в первую очередь могут пострадать штаты Халиско и Колима.

Мощность "Саймона" оценивается в четыре балла по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ураганы четвертой категории нередко приводят к катастрофичным последствиям. Скорость порывов ветра в зоне действия таких ураганов варьируется от 209 до 251 км/ч.

Мексика Саймон Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

 Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

Аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар

Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ

 Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ

Трамп утверждает, что РФ и Украина согласились на "энергетическое перемирие"

Иранские военные намерены продолжать атаковать суда в Ормузском проливе

Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

 Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

 Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

 Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12230 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3873 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов