Обломки беспилотника упали в Гагрском районе Абхазии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В приграничном с Россией абхазском поселке Цандрипш в воскресенье упали обломки БПЛА , сообщает министерство обороны республики.

"Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на город Сочи дежурными силами и средствами противовоздушной обороны цели были перехвачены и уничтожены. Один из сбитых беспилотников упал в приграничной зоне по реке Псоу - в районе населённого пункта Цандрипш Гагрского района", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "на месте падения фрагментов БПЛА работают профильные службы и правоохранительные органы".

Минобороны Абхазии просит "граждан при обнаружении подозрительных предметов, неразорвавшихся элементов или фрагментов летательных аппаратов не приближаться к ним, трогать их или перемещать и немедленно сообщать о находке в экстренные службы".