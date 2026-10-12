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Европейские фондовые индексы завершили торги уверенным ростом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили пятницу уверенным ростом на фоне общего повышения аппетита к риску в связи со стабилизацией цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,97% - до 631,55 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,06%, германский DAX - 1,13%, французский CAC 40 - 0,95%, итальянский FTSE MIB - 0,91%, испанский IBEX 35 - 0,55%.

Цены на нефть снижались в течение дня в пятницу на заявлении американского президента Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, а к вечеру стабилизировались около уровней закрытия предыдущей сессии. На этом фоне также снизились доходности гособлигаций европейских стран.

Внимание трейдеров направлено на стартовавший сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, собранному LSEG IBES, совокупная прибыль компаний, акции которых входят в расчет Stoxx Europe 600, в минувшем квартале увеличилась на 21%.

Повышение прибыли обеспечили главным образом компании энергетического и горнодобывающего секторов. Рост без учета энергетического сектора, как ожидается, составил лишь 9,7%.

Лидером роста в сводном индексе по итогам торгов стали акции германской промышленной группы Thyssenkrupp (+6,7%). Уверенно подорожали также бумаги сталелитейных компаний ArcelorMittal (+5,6%) и voestalpine AG (+5,2%).

Капитализация Airbus выросла на 0,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация в сентябре поставила 72 самолета и получила заказы на 17 лайнеров. За три квартала текущего года компания отправила заказчикам 547 самолетов по сравнению с 507 за аналогичный период 2025 года (рост почти на 8%).

Рыночная стоимость Kering увеличилась на 2,4%. Компания сообщила об уходе Энтони Ваккарелло с поста креативного директора модного дома Yves Saint Laurent. Ваккарелло возглавлял направление женской и мужской одежды бренда с 2016 года.

Привилегированные акции Porsche подорожали на 1,4%, несмотря на данные, что компания сократила продажи автомобилей в январе-сентябре на 16%.

Лидерами снижения в Stoxx Europe 600 стали бумаги телекоммуникационных компаний.

Акции Deutsche Telekom упали в цене почти на 8% на новости о том, что компания Илона Маска SpaceX договорилась о приобретении портфеля низкочастотного спектра в США. Инвесторы восприняли это как сигнал, что SpaceX и её проект Starlink Mobile может составить прямую конкуренцию традиционным операторам связи. Deutsche Telekom владеет 54% компании T-Mobile US, одного из ключевых игроков рынка сотовой связи в США.

Капитализация британских Vodafone и BT Group снизилась на 4,9% и 2,4% соответственно, испанской Telefonica - на 4,6%, французской Orange - на 2,5%.

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