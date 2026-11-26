Macy's перенесла парад в честь Дня благодарения впервые за 100 лет из-за шторма

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's перенесла традиционный парад в День благодарения впервые за более чем 100-летнюю историю этого мероприятия из-за надвигающегося шторма, пишет Associated Press.

Метеорологи предупредили о сильном ветре с дождем в районе Нью-Йорка. Предупреждение действует до пятницы, тогда как парад был запланирован на четверг. Macy's объявила, что перенесет его на субботу.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил журналистам, что ветер будет такой силы, что может привести к падению ветвей деревьев и обрыву проводов.

"Я знаю, что многие жители Нью-Йорка, и я в их числе, ждали завтрашнего парада, - сказал он накануне. - И я понимаю, что изменение планов причинит неудобства, но безопасность должна быть превыше всего".

Macy's традиционно проводит парад с гигантскими надувными фигурами. В этом году мероприятие состоится в сотый раз, и в честь этого компания планировала запустить 100 таких фигур, но из-за сильного ветра делать это будет опасно.

Телеканал NBC, транслирующий парад, объявил, что в четверг покажет запись прошлогоднего шествия.

Macy's провела первый парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке в 1924 году. Он не проводился в 1942-44 годы на фоне участия США во Второй мировой войне. В 1971 году компания отказалась от надувных шаров из-за плохой погоды, но сам парад все равно состоялся, отмечает AP.

Акции Macy's в среду подешевели на 1,5%. В четверг торги в США не проводятся.