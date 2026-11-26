Эстония не будет увеличивать время работы погранпереходов с РФ перед их закрытием

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии не намерено увеличивать время работы погранпереходов на границе с Россией в период до 1 декабря, когда они будут закрыты, заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

"Часы работы пограничных пунктов установлены решением правительства, и оно не менялось. Сейчас пункты работают с 7:00 до 19:00. Если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом. Путь будет сложнее, займет больше времени и, возможно, обойдется дороже", - сказал Таро Эстонскому телевидению.

Он подчеркнул, что с момента объявления о закрытии границы у людей было две недели, чтобы собраться и покинуть Россию.

Правительство Эстонии 20 ноября приняло решение о закрытии с 1 декабря всех сухопутных автомобильно-пешеходных пограничных переходов, обосновав его якобы попытками спецслужб России устроить акции саботажа на территории республики.

Власти также заявили о готовности закрыть и железнодорожное грузовое сообщение с восточным соседом.

МВД Эстонии ранее выразило надежду, что действия страны поддержат другие балтийские республики. Однако премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Эстония совершила ошибку, закрыв границу, не скоординировав свои действия с Латвией и Литвой.

В МИД РФ 23 ноября заявили, что закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе с Россией нанесет удар по эстонской экономике и обернется бумерангом для самого Таллина и для его союзников по ЕС и НАТО.