Праздничный ужин на День благодарения подорожал на 6,3% за год

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость традиционного ужина на десять человек на День благодарения, который отмечается в США в четверг, за год увеличилась на 6,3% и достигла $58,63, показали подсчеты American Farm Bureau Federation (AFBF).

Рост зафиксирован впервые с 2022 года. Показатель публикуется с 1986 года.

Классический набор включает 11 компонентов: индейка, начинка для индейки, тесто для тыквенного пирога, начинка для этого пирога, булочки с маслом, сливки для взбивания (жирность не менее 36%), замороженный горошек, молоко, батат, овощной набор (морковь и сельдерей) и свежая клюква. В расчете на человека стоимость такого набора в этом году составит $5,86.

Индейка, главное блюдо традиционного застолья и самый дорогой продукт в меню, выросла в цене на 10% - теперь тушку весом 16 фунтов (7,3 кг) можно купить в среднем за $23,68. Рост цен аналитики AFBF объясняют высоким спросом при ограниченном предложении.

Также подорожали молоко, булочки, батат, зеленый горошек, клюква и начинка для индейки.

Тем временем цены на морковь и сельдерей снизились на 3,7% в годовом выражении - упаковка этих овощей весом в один фунт продается в среднем по $1,31. Кроме того, подешевело тесто для пирога и сливки.

В AFBF отмечают, что стоимость традиционного ужина на День благодарения будет самой низкой на юге США ($54,33) и самой высокой - на северо-востоке страны ($61,57).